Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

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Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
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«Дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается, если была получена травма, вследствие чего появилась нестабильность. Всё это приводит к тому, что в просвете канала, где располагается спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие этого происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног. Травма привносит нестабильность и проблемы со спинным мозгом. При этом боли обычно проявляются не в шее, а в конечностях. Операция проводится в 100% таких случаев», — приводит слова Тернового «Вечерняя Москва».

Врач также добавил, что проблемы со здоровьем Сотниковой могли появиться в результате полученной травмы в другом виде спорта. В юности фигуристка занималась гимнастикой. 

Ранее Тарасова пожелала выздоровления олимпийской чемпионке Сотниковой.

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