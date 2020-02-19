Министр спорта Матыцин встретился с президентом РФС Дюковым

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провели рабочую встречу.
Министр спорта Матыцин встретился с президентом РФС Дюковым
  • © Пресс-служба Минспорта России

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России. На встрече обсуждались стратегическое взаимодействие Министерства и РФС, а также ход реализации четырёхсторонних соглашений между Минспортом, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. В рамках этого сотрудничества планируется открыть региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.

«Футбол является одним из наиболее популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня мы с Александром Валерьевичем проговорили стратегические моменты взаимодействия Министерства спорта и Российского футбольного союза. Особенно это важно в отношении подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным», — заявил Матыцин.

Ранее сообщалось, что Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта Матыциным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить