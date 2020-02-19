Министр спорта Матыцин встретился с президентом РФС Дюковым
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Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России. На встрече обсуждались стратегическое взаимодействие Министерства и РФС, а также ход реализации четырёхсторонних соглашений между Минспортом, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. В рамках этого сотрудничества планируется открыть региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.
«Футбол является одним из наиболее популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня мы с Александром Валерьевичем проговорили стратегические моменты взаимодействия Министерства спорта и Российского футбольного союза. Особенно это важно в отношении подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным», — заявил Матыцин.
Ранее сообщалось, что Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта Матыциным.