Дюков будет обсуждать лимит на легионеров с новым министром спорта Матыциным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен выяснить отношение к лимиту на легионеров в отечественном футболе у нынешнего министра спорта страны Олега Матыцина.

«Лимит устанавливает Министерство спорта. Я встречусь с новым министром Матыциным на следующей неделе и этот вопрос подниму, хочу узнать его отношение. Предыдущий министр поддерживал нынешний лимит и считал его правильным. Неправильно постоянно что-то менять. Давайте посмотрим, как работает новый формат», — заявил Дюков.

Олег Матыцин занял пост министра спорта России 21 января 2020 года, сменив на этой должности Павла Колобкова.

Ранее Дюков заявил, что в ближайшее время РФС может подписать новый контракт с Черчесовым.