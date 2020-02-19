Зайцева: в биатлонной сборной России нет тренеров, которым бы спортсмены доверяли на 100%

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Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что в сборной России по биатлону работает недостаточное количество опытных специалистов.
Зайцева: в биатлонной сборной России нет тренеров, которым бы спортсмены доверяли на 100%
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Я не отрицаю, что реально точечно вывести биатлониста на пик формы один раз за сезон. Но на это, как мне кажется, способен лишь очень взрослый и опытный спортсмен, который умеет очень чётко анализировать собственную работу и тренируется в связке с очень профессиональным тренером. Практиковать такое в нынешней российской команде — слишком большой риск. В нашей сборной не так много по-настоящему опытных тренеров. Иначе говоря, там нет людей, которым спортсмены стопроцентно доверяли бы. Так, как доверяли мы сами Вольфгангу Пихлеру и Павлу Ростовцеву. Но это исключительно моё мнение», — заявила Зайцева RT.

Ранее Зайцева вспомнила, что, когда выступала сама, плохим ходом считался проигрыш более 30 секунд.

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