Зайцева: в биатлонной сборной России нет тренеров, которым бы спортсмены доверяли на 100%

Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что в сборной России по биатлону работает недостаточное количество опытных специалистов.

«Я не отрицаю, что реально точечно вывести биатлониста на пик формы один раз за сезон. Но на это, как мне кажется, способен лишь очень взрослый и опытный спортсмен, который умеет очень чётко анализировать собственную работу и тренируется в связке с очень профессиональным тренером. Практиковать такое в нынешней российской команде — слишком большой риск. В нашей сборной не так много по-настоящему опытных тренеров. Иначе говоря, там нет людей, которым спортсмены стопроцентно доверяли бы. Так, как доверяли мы сами Вольфгангу Пихлеру и Павлу Ростовцеву. Но это исключительно моё мнение», — заявила Зайцева RT.

Ранее Зайцева вспомнила, что, когда выступала сама, плохим ходом считался проигрыш более 30 секунд.