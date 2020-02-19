Зайцева: когда бегала сама, плохим ходом считался проигрыш более 30 секунд

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала текущую форму отечественных биатлонисток, выступающих на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Зайцева: когда бегала сама, плохим ходом считался проигрыш более 30 секунд
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«В гонке преследования на чемпионате мира та же Галина Куклина проиграла ногами больше минуты. Да и в индивидуальной отрывы по скорости у всех были большими. Несмотря на то что в этой дисциплине никто быстро не бежит, а все делают упор на стрельбу. Мне тяжело давать оценки, находясь за пределами команды и не зная, как построена работа, но когда бегала я сама, то плохим ходом считался проигрыш лидеру больше 30 секунд. К тому же состояние хорошей формы — это не только бег, но и показатели на рубеже. В этом плане я никакой формы у девочек не вижу», — заявила Зайцева RT.

Российские биатлонистки в гонке преследования допустили 14 промахов на четверых и не сумели побороться за медали.

Ранее Зайцева заявила, что задавала бы вопросы не спортсменам, а тренерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить