Зайцева: когда бегала сама, плохим ходом считался проигрыш более 30 секунд

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала текущую форму отечественных биатлонисток, выступающих на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«В гонке преследования на чемпионате мира та же Галина Куклина проиграла ногами больше минуты. Да и в индивидуальной отрывы по скорости у всех были большими. Несмотря на то что в этой дисциплине никто быстро не бежит, а все делают упор на стрельбу. Мне тяжело давать оценки, находясь за пределами команды и не зная, как построена работа, но когда бегала я сама, то плохим ходом считался проигрыш лидеру больше 30 секунд. К тому же состояние хорошей формы — это не только бег, но и показатели на рубеже. В этом плане я никакой формы у девочек не вижу», — заявила Зайцева RT.

Российские биатлонистки в гонке преследования допустили 14 промахов на четверых и не сумели побороться за медали.

Ранее Зайцева заявила, что задавала бы вопросы не спортсменам, а тренерам.