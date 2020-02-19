Зайцева: я бы задавала вопросы не спортсменам, а тренерам

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева допустила, что тренерский штаб сборной России даёт недостаточную нагрузку отечественным биатлонисткам.
Зайцева: я бы задавала вопросы не спортсменам, а тренерам
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Честно говоря, я позицию о том, что нельзя перетренироваться, не очень понимаю. Мне не хотелось бы обидеть кого-то из тренеров своими комментариями, но у того же Хованцева ведь был неприятный опыт в 2011-м, когда его убирали с поста старшего тренера женской сборной прямо в ходе эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Тогда действительно у команды не было результата. Хотя ещё до начала турнира все девочки, кто на тот момент был в основном составе, постоянно говорили о том, что нагрузки недостаточно и совершенно непонятно, как на такой базовой работе мы вообще будем соревноваться», — заявила Зайцева RT.

Двукратная олимпийская чемпионка допустила, что в настоящее время функциональное состояние российских биатлонисток сопоставимо с тем, которое было на чемпионате мира — 2011.

«Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда. А такие вещи всегда отражаются на спортсменах. Им задают вопросы в СМИ, но что они могут ответить?» — добавила Зайцева.

Ранее Зайцева предположила, что биатлонистки в сборной России считают, что много тренируются.

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