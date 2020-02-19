Зайцева: возможно, биатлонистки в сборной России считают, что много тренируются

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что российским биатлонисткам нужно больше тренироваться для достижения успеха на международных стартах.

«Я смотрю на иностранных биатлонисток и реально вижу, что все они сильно подтянулись. Не буду говорить о чешских девочках — пока у меня впечатление, что к этому чемпионату мира они просто на редкость удачно попали в форму, но посмотрите на остальных: заметно прибавили и американки, и итальянки, и норвежки. Надо много работать — вот и весь секрет», — заявила Зайцева RT.

Также двукратная олимпийская чемпионка призналась, что и сама в своё время должна была больше времени уделять тренировкам.

«Мы в своё время очень много тренировались с Вольфгангом Пихлером, когда он был старшим тренером женской сборной. Но сейчас, по прошествии лет, могу признаться, что лично мне нужно было тренироваться ещё больше. Вольфганг был абсолютно прав, когда говорил, что на мне можно пахать, а я сопротивлялась. Понятно, что работа осложнялась различными факторами моей личной жизни, но это не меняет главного. Возможно, те девочки, что находятся в команде сейчас, тоже считают, что много тренируются», — добавила Зайцева.

Ранее Хованцев заявил, что от российских биатлонисток стоит ждать медали в эстафетной гонке на ЧМ.