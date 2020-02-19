Ганус подтвердил, что бывшее руководство РУСАДА закупало оборудование с наценкой

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о том, что бывшие руководители организации закупали оборудование для проведения тестирования со значительной наценкой.
Ганус подтвердил, что бывшее руководство РУСАДА закупало оборудование с наценкой
  • Reuters

«Есть расследование Baker Tilly. Я не знаю, откуда они эту тему вытащили, вброс. Я говорил, что у нас есть три внутренних расследования, одно из них продолжается, о нём же давно известно! Даю реальную информацию: это расследование было инициировано в 2017 году, а в 2018-м оно завершилось. Мы передали документы в МВД и прокуратуру. А дальше эти органы ведут свою работу, связанную с тем, что мы оспариваем приостановку дела», — цитирует Гануса Sport24.

Также глава РУСАДА подтвердил информацию о переплате за оборудование.

«Что касается переплаты порядка 50%, то разница была достаточно существенной. 50% она соответствует. Я не стал бы дискутировать на эту тему, она сейчас неблагодарная», — добавил Ганус.

Ранее сообщалось, что бывшее руководство РУСАДА подозревается в махинациях при закупке оборудования.

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