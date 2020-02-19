Бывшее руководство РУСАДА подозревается в махинациях при закупке оборудования

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Бывшее руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подозревается в незаконном обогащении через структуры агентства.
Бывшее руководство РУСАДА подозревается в махинациях при закупке оборудования
  • РИА Новости

Об этом сообщает The New York Times. По информации источника, РУСАДА закупало оборудование для проведения допинг-тестов с большой наценкой. Иногда переплата превышала 50% рыночной стоимости покупки. В 54-страничном отчёте говорится, что закупки были осуществлены не на конкурсной основе, а напрямую через менеджеров агентства. Проведение аудита было инициировано нынешним главой РУСАДА Юрием Ганусом.

«Я видел отчёты и видел разницу между начальной ценой и итоговой», — заявил Ганус.

Согласно отчёту, РУСАДА практиковало сделки с компаниями-однодневками. Среди фигурантов расследования называется имя Рамиля Хабриева, который покинул РУСАДА в 2015 году, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило деятельность РУСАДА из-за докладов о систематическом допинге в российском спорте.

Ранее Матыцин выразил сомнение, что CAS примет все аргументы России в споре WADA и РУСАДА.

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