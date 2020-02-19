СМИ: «Сантос» требует от «Барселоны» €4,5 млн за нарушение условий перехода Неймара
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Об этом сообщает El Mundo. По информации портала, «Сантос» отправил «Барселоне» письмо с уведомлением о нарушении условий трансфера Неймара в каталонскую команду. Испанцы, покупая форварда в 2013 году, обещали бразильской команде провести два товарищеских матча с участием игрока, но состоялся лишь один поединок. «Сантос» дал «Барселоне» пять дней на ответ, пообещав принять юридические меры.
Неймар перешёл в «Барселону» за €88 млн. В настоящее время бразилец выступает за французский ПСЖ.
Ранее Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых.