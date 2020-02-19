Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых

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Бразильский форвард ПСЖ Неймар считает, что четырёхматчевое отсутствие сказалось на его игре.
Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых
  • Reuters

«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей подряд. Но это было не моё решение, а выбор клуба и врачей. Мы много говорили об этом, мне это не понравилось. Я хотел играть, чувствовал себя хорошо. Но клуб испугался, и это сказалось на мне», — цитирует Неймара RMC Sport.

Бразилец стал автором единственного гола ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2) в Дортмунде. Ответная игра между командами пройдёт в Париже 11 марта.

Ранее сообщалось, что Холанд установил несколько рекордов в победном матче «Боруссии» с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ.

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