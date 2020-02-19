Неймар раскритиковал ПСЖ за предоставленный ему отдых

Бразильский форвард ПСЖ Неймар считает, что четырёхматчевое отсутствие сказалось на его игре.

«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей подряд. Но это было не моё решение, а выбор клуба и врачей. Мы много говорили об этом, мне это не понравилось. Я хотел играть, чувствовал себя хорошо. Но клуб испугался, и это сказалось на мне», — цитирует Неймара RMC Sport.

Бразилец стал автором единственного гола ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2) в Дортмунде. Ответная игра между командами пройдёт в Париже 11 марта.

Ранее сообщалось, что Холанд установил несколько рекордов в победном матче «Боруссии» с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ.