«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей

Компания «Газпром» оказала финансовую поддержку клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь».

Об этом сообщает ТАСС. Эта сумма выделена для погашения долгов клуба, которые образовались по итогам вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров в ФНЛ «Томь» занимает десятое место в турнирной таблице, имея 36 очков. В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США.