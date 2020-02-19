«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС. Эта сумма выделена для погашения долгов клуба, которые образовались по итогам вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).
После 25 туров в ФНЛ «Томь» занимает десятое место в турнирной таблице, имея 36 очков. В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США.