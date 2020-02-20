Экс-соперник Исмаилова считает, что ACA превосходит по уровню ONE FC

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Боец смешанных единоборств Артём Фролов выразил мнение, что по силе ростера ACA уступает только UFC.
Экс-соперник Исмаилова считает, что ACA превосходит по уровню ONE FC
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«Не считаю, что тот же ONE FC чем-то лучше ACA. Там неплохой уровень бойцов в лёгких дивизионах, а в остальных — немного ниже», — сказал Фролов в интервью RT.

По его словам, в ACA собран очень сильный состав участников, где практически нет слабых спортсменов.

«Нет смысла размениваться на ONE FC. На мой взгляд, сейчас выше ACA только UFC», — заключил Фролов.

Ранее он ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC.

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