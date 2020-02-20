Экс-соперник Исмаилова считает, что ACA превосходит по уровню ONE FC
- @artem_fr
«Не считаю, что тот же ONE FC чем-то лучше ACA. Там неплохой уровень бойцов в лёгких дивизионах, а в остальных — немного ниже», — сказал Фролов в интервью RT.
По его словам, в ACA собран очень сильный состав участников, где практически нет слабых спортсменов.
«Нет смысла размениваться на ONE FC. На мой взгляд, сейчас выше ACA только UFC», — заключил Фролов.
Ранее он ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC.