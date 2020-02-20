Экс-соперник Исмаилова считает, что ACA превосходит по уровню ONE FC

Боец смешанных единоборств Артём Фролов выразил мнение, что по силе ростера ACA уступает только UFC.

«Не считаю, что тот же ONE FC чем-то лучше ACA. Там неплохой уровень бойцов в лёгких дивизионах, а в остальных — немного ниже», — сказал Фролов в интервью RT.

По его словам, в ACA собран очень сильный состав участников, где практически нет слабых спортсменов.

«Нет смысла размениваться на ONE FC. На мой взгляд, сейчас выше ACA только UFC», — заключил Фролов.

Ранее он ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC.