Боец ACA Фролов ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC

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Боец ACA Артём Фролов признался, что вряд ли согласился бы подписать с UFC минимальный контракт, согласно которому получал бы $10 тыс. за бой и ещё $10 тыс. — за победу.
Боец ACA Фролов ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC
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Как заявил Фролов, в 2018 году он имел возможность выступить на турнире UFC в Москве, и тогда промоушен предлагал ему более выгодное соглашение.

«Мне предлагали лучшие условия. Пусть ненамного, но они были более привлекательными. Хотя если бы мне сказали, что есть железный вариант подраться в UFC, то мог бы рассмотреть и такое соглашение. Но в целом для бойцов такого уровня это маленькие деньги. И это с учётом того, что существуют налоги, траты на услуги менеджеров и подготовку», — заявил Фролов в интервью RT.

Ранее глава ACA Алексей Яценко рассказал, рассматривала ли лига возможность стать площадкой для подготовки бойцов UFC.

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