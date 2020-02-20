Боец ACA Фролов ответил, на каких условиях согласился бы выступать в UFC

Боец ACA Артём Фролов признался, что вряд ли согласился бы подписать с UFC минимальный контракт, согласно которому получал бы $10 тыс. за бой и ещё $10 тыс. — за победу.

Как заявил Фролов, в 2018 году он имел возможность выступить на турнире UFC в Москве, и тогда промоушен предлагал ему более выгодное соглашение.

«Мне предлагали лучшие условия. Пусть ненамного, но они были более привлекательными. Хотя если бы мне сказали, что есть железный вариант подраться в UFC, то мог бы рассмотреть и такое соглашение. Но в целом для бойцов такого уровня это маленькие деньги. И это с учётом того, что существуют налоги, траты на услуги менеджеров и подготовку», — заявил Фролов в интервью RT.

Ранее глава ACA Алексей Яценко рассказал, рассматривала ли лига возможность стать площадкой для подготовки бойцов UFC.