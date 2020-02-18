Перенёсший сердечный приступ хоккеист Боумистер выступил с обращением

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер впервые после сердечного приступа выступил с обращением.
Перенёсший сердечный приступ хоккеист Боумистер выступил с обращением
  • Reuters

«Хочу искренне поблагодарить всех тренеров из «Сент-Луиса» и «Анахайма», всех, кто отреагировал на ситуацию, медицинский персонал «Анахайма» и команду медицинского центра за их оперативные действия.  Наша семья почувствовала поддержку всей НХЛ, а также города Сент-Луиса в это время. Нам очень помогла ваша обеспокоенность», — приводит слова Боумистера пресс-служба лиги.

Он отметил, что уже вернулся в Сент-Луис, где продолжит своё восстановление.

«Жена и дочери навсегда благодарны за поддержку, и мы продолжим смотреть в будущее с позитивом», — подытожил хоккеист.

Боумистеру стало плохо на скамейке запасных во время матча с «Анахайм Дакс», после чего он упал. Его партнёры по команде сразу сообщили медикам о случившемся, и ему была оказана экстренная помощь, после чего он был госпитализирован. Матч был остановлен. Дата проведения доигровки пока не известна.

В общей сложности в активе Боумистера 424 (88 + 336) очка в 1240 матчах.

Ранее сообщалось, что перенёсшему сердечный приступ хоккеисту Боумистеру сделали операцию.

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