Перенёсшему сердечный приступ хоккеисту Боумистеру сделали операцию

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о состоянии защитника Джея Боумистера, перенёсшего сердечный приступ во время матча регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс».

По словам Армстронга, которые передаёт пресс-служба клуба, 36-летнему хоккеисту успешно имплантировали кардиовертер-дефибриллятор — устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.

Отмечается, что Боумистер находится под наблюдением врачей и после их окончательного вердикта отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.

Инцидент произошёл 12 февраля, на 14-й минуте первого периода выездного матча с «Анахаймом». Боумистеру стало плохо на скамейке запасных, после чего он упал. Его партнёры по команде сразу сообщили медикам о случившемся, и ему была оказана экстренная помощь, после чего он был госпитализирован. Матч был остановлен. Дата проведения доигровки пока не известна.

Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.