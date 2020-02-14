Перенёсшему сердечный приступ хоккеисту Боумистеру сделали операцию

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о состоянии защитника Джея Боумистера, перенёсшего сердечный приступ во время матча регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс».
Перенёсшему сердечный приступ хоккеисту Боумистеру сделали операцию
  • Reuters

По словам Армстронга, которые передаёт пресс-служба клуба, 36-летнему хоккеисту успешно имплантировали кардиовертер-дефибриллятор — устройство, способное корректировать большинство угрожающих жизни аритмий сердца.

Отмечается, что Боумистер находится под наблюдением врачей и после их окончательного вердикта отправится домой, в Сент-Луис, для прохождения дополнительных обследований.

Инцидент произошёл 12 февраля, на 14-й минуте первого периода выездного матча с «Анахаймом». Боумистеру стало плохо на скамейке запасных, после чего он упал. Его партнёры по команде сразу сообщили медикам о случившемся, и ему была оказана экстренная помощь, после чего он был госпитализирован. Матч был остановлен. Дата проведения доигровки пока не известна.

Ранее сообщалось, что «Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова.

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