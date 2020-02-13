«Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова

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Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал российского форварда Александра Волкова из клуба АХЛ «Сиракуьюз Кранч».
«Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова
  • © nhl.com/lightning

Об этом сообщает пресс-служба «Лайтнинг».

22-летний Волков, задрафтованный в 2017 году под общим 48 номером, в нынешнем сезоне сыграл за «Тампу» восемь матчей и набрал 1 (0 + 1) очко.

Лучший бомбардир «Тампы» в текущем сезоне — Никита Кучеров — получил повреждение в концовке третьего периода матча с «Питтсбург Пингвинз». В активе 26-летнего форварда в нынешнем сезоне 70 (27 + 43) очка в 56 матчах.

После матча с «Питтсбургом» из строя также выбыл другой форвард «Тампы» — Энтони Чирелли, в активе которого 39 (14 + 25) очков.

Ранее сообщалось, что Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ.

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