Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ
- Reuters
По словам главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена, которые передаёт пресс-служба клуба, 27-летний форвард, продолжающий восстановление, отправится с командой на выездную серию игр.
«Евгений продолжает делать шаги в правильном направлении, поэтому мы будем работать с ним по той же программе, что и сейчас. Надеемся, он выйдет на лёд как можно скорее», — добавил тренер.
Кузнецов получил повреждение руки в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», попав под силовой приём Лео Комарова. В нынешнем сезоне в активе форварда 46 (19 + 27) очков в 53 матчах.
Ранее сообщалось, что Шестёркин досрочно завершил первый период с «Виннипегом» из-за травмы.