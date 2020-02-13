Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ

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Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов из-за повреждения пропустит выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».
Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ
  • Reuters

По словам главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена, которые передаёт пресс-служба клуба, 27-летний форвард, продолжающий восстановление, отправится с командой на выездную серию игр.

«Евгений продолжает делать шаги в правильном направлении, поэтому мы будем работать с ним по той же программе, что и сейчас. Надеемся, он выйдет на лёд как можно скорее», — добавил тренер.

Кузнецов получил повреждение руки в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», попав под силовой приём Лео Комарова. В нынешнем сезоне в активе форварда 46 (19 + 27) очков в 53 матчах.

Ранее сообщалось, что Шестёркин досрочно завершил первый период с «Виннипегом» из-за травмы.

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