Магомедшарипов предостерёг Харитонова от недооценки бразильского бойца Родригеса

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов призвал россиянина Сергея Харитонова отказаться от недооценки бразильца Фернандо Родригеса, соперника по своему следующему бою.

«Бразильцы драться умеют. Реально умеют. Сколько бразильцев в России выступают, да и везде... Посмотришь на них: телосложения особого нет, но выходят и дерутся до конца. За многими такое замечал. У них есть бойцовских дух. Дерутся до конца. Замечал многих бразильских бойцов, у которых неправильная ударная техника. Базы нет у человека. Словно его взяли с улицы и в клетку закинули. Но дерутся очень хорошо», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

Поединок Харитонова и Родригеса пройдёт 23 февраля в Белоруссии на турнире WTKF.

Ранее Харитонов назвал Александра Емельяненко позором MMA.