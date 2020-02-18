Магомедшарипов предостерёг Харитонова от недооценки бразильского бойца Родригеса

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов призвал россиянина Сергея Харитонова отказаться от недооценки бразильца Фернандо Родригеса, соперника по своему следующему бою.
Магомедшарипов предостерёг Харитонова от недооценки бразильского бойца Родригеса
  • РИА Новости

«Бразильцы драться умеют. Реально умеют. Сколько бразильцев в России выступают, да и везде... Посмотришь на них: телосложения особого нет, но выходят и дерутся до конца. За многими такое замечал. У них есть бойцовских дух. Дерутся до конца. Замечал многих бразильских бойцов, у которых неправильная ударная техника. Базы нет у человека. Словно его взяли с улицы и в клетку закинули. Но дерутся очень хорошо», — цитирует Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

Поединок Харитонова и Родригеса пройдёт 23 февраля в Белоруссии на турнире WTKF.

Ранее Харитонов назвал Александра Емельяненко позором MMA.

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