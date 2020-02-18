Косторная: за прыжками Кихиры не слежу

Российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что не следит за программами своих соперниц, а сосредоточена на собственном катании.

«Награда «Серебряная лань» мотивирует меня работать ещё больше. Сейчас тренируюсь. Настроение хорошее, я готовлюсь к чемпионату мира. За конкурентами, в частности Кихирой, не слежу. Сосредоточена на своих элементах, на своём катании», — цитирует 16-летнюю фигуристку «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Косторная стала обладательницей премии «Серебряная лань».