Косторная стала обладательницей премии «Серебряная лань»

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Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная получила премию «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года».
Косторная стала обладательницей премии «Серебряная лань»
  • РИА Новости

16-летняя фигуристка Алёна Косторная впервые стала обладательницей данной премии. Лучшим тренером признан Юрий Сёмин, возглавляющий московский футбольный клуб «Локомотив». Лучшей командой года названа сборная России по пляжному футболу, завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира.

В десятку лучших спортсменов прошлого года также вошли Владимир Балынец (паралимпийский спорт, пауэрлифтинг), Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва (обе — велоспорт), Артур Далалоян, Никита Нагорный (оба — спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол), а также Даниил Медведев (теннис).

Ранее Тутберидзе рассказала о характерах Трусовой, Косторной и Щербаковой.

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