Кремлёв выразил готовность возглавить AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA).

«Я совершенно не думаю о должности президента организации. Кто бы ни возглавлял AIBA, я буду всячески ему помогать, продолжая поддерживать всё боксёрское сообщество. Но если потребуется возглавить AIBA, чтобы восстановить организацию, я это сделаю это», — цитирует Кремлёва Insidethegames.

Генеральный секретарь федерации бокса России считает, что AIBA необходимо спасать и призвал всех членов исполкома организации приложить к этому усилия.

«Наша цель — помощь в развитии бокса во всём мире. Это моя обязанность как генерального секретаря Федерации бокса России, председателя маркетинговой комиссии AIBA, вице-президента Европейской конфедерации бокса, и как человека, который любит бокс и всю свою жизнь посвятил развитию данного вида спорта. Считаю, пришло время действовать для спасения AIBA. Призываю всех членов исполкома AIBA помочь организации любым способом. Лично я стараюсь это показывать на своём примере, поскольку забочусь о будущем AIBA», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что федерация бокса России проведёт проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Кушиташвили.