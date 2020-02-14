Федерация бокса России проведёт проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация проведёт тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с двукратным чемпионом России Георгием Кушиташвили, который был арестован за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.

«И спортсменов, и тренеров надо проверять, всех поголовно, и, если найдем, пожизненно будем исключать», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.

Он отметил, что проверкой будет заниматься независимая лаборатория, а по итогам исследования, руководство федерации незамедлительно будет принимать решения по боксёрам и специалистам. Кроме того, он подчеркнул, что подобные инциденты наносят удар по репутации ФБР.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза установила следы кокаина в его анализах.

После этого Кушиташвили был пожизненно отстранён от выступлений за сборную России.

Ранее Кремлёв исключил, что боксёра Кушиташвили могли подставить.