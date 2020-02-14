Кремлёв не считает, что боксёра Кушиташвили могли подставить
- РИА Новости
«Как можно подставить, если в крови было найдено вещество? Да, всякое бывает, но это из серии глупостей. Тем более у них при себе нашли эти вещества, потом в крови нашли. Нужно принимать жёсткие меры, чтобы другим неповадно было», — цитирует Кремлёва РИА Новости.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза установила следы кокаина в его анализах.
Ранее сообщалось, что боксёр Кушиташвили пожизненно отстранён от выступлений за сборную России.