Кремлёв не считает, что боксёра Кушиташвили могли подставить

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказался по поводу версии, согласно которой двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили, который был арестован за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков, могли подставить.

«Как можно подставить, если в крови было найдено вещество? Да, всякое бывает, но это из серии глупостей. Тем более у них при себе нашли эти вещества, потом в крови нашли. Нужно принимать жёсткие меры, чтобы другим неповадно было», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза установила следы кокаина в его анализах.

Ранее сообщалось, что боксёр Кушиташвили пожизненно отстранён от выступлений за сборную России.