Арестованный боксёр Кушиташвили пожизненно отстранён от выступлений за сборную России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, который был арестован за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков, заявил, что спортсмен пожизненно отстранён от выступлений за сборную России.

«Мы изначально ждали результатов медицинского освидетельствования. В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее — пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

При этом он отметил, что если в дальнейшем спортсмен покажет себя с лучшей стороны и члены совета чемпионов федерации обратят на это внимание, то он сможет начать карьеру в профессиональном боксе на территории страны.

«Но двери в национальную сборную для него закрыты, он исключён», — добавил Кремлёв.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у боксёра был обнаружен кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза установила следы кокаина в его анализах.

Ранее сообщалось, что организация «Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики.