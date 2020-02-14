«Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики

Организация «Трезвая Россия» потребовала от Федерации бокса России (ФБР) пожизненно отстранить двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили, в анализах которого обнаружили следы кокаина, а также провести внеплановую проверку всех членов национальной сборной.

Кушиташвили был задержан Росгвардией 3 февраля на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. При задержании он ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него нашли кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза обнаружила следы кокаина в его анализах.

«Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, — это очень позорное явление для российского бокса. Мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, по отношению к нему чтобы были применены самые жёсткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса», — цитирует главу «Трезвой России» Султана Хамзаева «360».

Ранее сообщалось, что адвокат Кушиташвили считает, что кокаин могли подсыпать в напиток боксёра.