«Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики

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Организация «Трезвая Россия» потребовала от Федерации бокса России (ФБР) пожизненно отстранить двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили, в анализах которого обнаружили следы кокаина, а также провести внеплановую проверку всех членов национальной сборной.
«Трезвая Россия» потребовала проверить всех боксёров сборной страны на наркотики
  • РИА Новости

Кушиташвили был задержан Росгвардией 3 февраля на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. При задержании он ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него нашли кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза обнаружила следы кокаина в его анализах.

«Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, — это очень позорное явление для российского бокса. Мы требуем, чтобы его исключили из олимпийской сборной, по отношению к нему чтобы были применены самые жёсткие санкции и пожизненная дисквалификация из бокса», — цитирует главу «Трезвой России» Султана Хамзаева «360».

Ранее сообщалось, что адвокат Кушиташвили считает, что кокаин могли подсыпать в напиток боксёра.

 

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