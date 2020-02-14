Адвокат Кушиташвили считает, что кокаин подсыпали в напиток боксёра

Александр Дегтерев, адвокат арестованного за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, допускает, что кокаин могли подмешать в напиток его подзащитного.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент задержания на Фрунзенской набережной спортсмен находился под воздействием кокаина.

«В справке не отражено, каким образом были получены данные анализы. Известно, что до этого он посещал ночной клуб, — алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией. Может быть, в напиток был подмешан наркотик», — приводит слова Дегтерева «Р-Спорт».

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него нашли кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд оставил спортсмена под арестом после того, как экспертиза установила следы кокаина в его анализах.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России хочет пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили.