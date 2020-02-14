Федерация бокса России хочет пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

В Федерации бокса России (ФБР) заявили о намерении пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня», — приводит слова президента ФБР Умара Кремлёва ТАСС.

Ранее Второй Западный окружной военный суд оставил Кушиташвили под арестом. Экспертиза обнаружила в его анализах кокаин.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией 3 февраля по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. Во время обыска у него нашли кокаин. Суд отправил Кушиташвили под арест.

Ранее сообщалось, что стала известна дата чемпионского боя по боксу между Джошуа и Пулевым.