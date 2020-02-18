Тренер «Ахмата» рассказал о подготовке Александра Емельяненко к бою с Исмаиловым

Старший тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, каким нюансам будет уделено особое внимание во время подготовки Александра Емельяненко к бою с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Сейчас акцент будем делать на общефизическую подготовку, затем у нас начнётся работа над защитой от борьбы. Александру никогда не помешает работа над этим. В ударку большого труда вкладывать не нужно, это его стихия. Александр любит реально трудиться. Какой бы ни был соперник, он выйдет на бой в хорошей физической форме», — цитирует Бичуева пресс-служба «Ахмата».

Также старший тренер бойцовского клуба добавил, что ход подготовки Емельяненко к бою планирует лично он сам.

«Ход тренировочного процесса планирую я. Как и план на бой, план на подготовку. Но у нас в команде слаженная работа. Принято, что весь тренерский штаб подключается для подготовки каждого бойца. Пока Александр будет у нас, с ним будут работать все тренеры над каждым аспектом. Тренер по вольной борьбе, тренер по общефизической подготовке, тренер по грэпплингу. ММА — это такой вид спорта, что ты должен быть универсальным бойцом», — заметил Бичуев.

Поединок Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве.

Ранее президент АСА пообещал применить санкции к виновным, если бой Емельяненко с Исмаиловым сорвётся.