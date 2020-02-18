Президент АСА пообещал применить санкции к виновным, если бой Емельяненко с Исмаиловым сорвётся

Президент организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что бойцов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова могут ожидать серьёзные санкции в случае срыва их поединка по вине любого из них.

«Если там случится что-то серьёзное, то я об этом узнаю раньше СМИ. Будут очень серьёзные санкции. Но я отвечу так: уверен, что поединок состоится. Бойцы подойдут к нему в оптимальных кондициях», — цитирует Яценко РИА Новости.

В январе 2020 года Емельяненко был арестован на семь суток за пьяный дебош. Поединок должен состояться 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Ранее Александр Емельяненко провёл спарринг с ректором вуза.