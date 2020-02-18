Президент АСА пообещал применить санкции к виновным, если бой Емельяненко с Исмаиловым сорвётся

Короткая ссылка
Президент организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что бойцов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова могут ожидать серьёзные санкции в случае срыва их поединка по вине любого из них.
Президент АСА пообещал применить санкции к виновным, если бой Емельяненко с Исмаиловым сорвётся
  • РИА Новости

«Если там случится что-то серьёзное, то я об этом узнаю раньше СМИ. Будут очень серьёзные санкции. Но я отвечу так: уверен, что поединок состоится. Бойцы подойдут к нему в оптимальных кондициях», — цитирует Яценко РИА Новости.

В январе 2020 года Емельяненко был арестован на семь суток за пьяный дебош. Поединок должен состояться 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Ранее Александр Емельяненко провёл спарринг с ректором вуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить