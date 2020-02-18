Яровинский: Тарасов не растерял лучших качеств

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал подписание контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Яровинский: Тарасов не растерял лучших качеств
  • © ФК «Рубин»

«Тарасов — опытный футболист. У нас молодая команда, и, учитывая непростую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в коллективе. Несмотря на то что у него была пауза в футболе из-за травмы, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. После 19 туров казанский клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Тарасов поблагодарил «Рубин» за шанс.

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