Яровинский: Тарасов не растерял лучших качеств
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«Тарасов — опытный футболист. У нас молодая команда, и, учитывая непростую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в коллективе. Несмотря на то что у него была пауза в футболе из-за травмы, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», — цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».
Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. После 19 туров казанский клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Тарасов поблагодарил «Рубин» за шанс.