Тарасов: спасибо «Рубину», что подарил мне этот шанс

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Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал подписание контракта с казанским «Рубином».
Тарасов: спасибо «Рубину», что подарил мне этот шанс
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«Я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в футбол. Были сложности с травмой и неопределённости. Спасибо «Рубину», что поверил в меня и подарил этот шанс. Приглашение на просмотр было для меня определённым вызовом. У нас были индивидуальные разговоры с тренером, говорили, что он ждёт от меня. Моя задача — не подвести его и команду. Действительно очень хочется помочь этому коллективу, потому что он дал такой шанс. Многие в сложных ситуациях отворачиваются, а здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, ни тренера, ни руководство клуба. Многие говорят про мой возраст, ведь я один из самых старших в команде. А я считаю, что возраст — это лишь цифры. Если у тебя есть здоровье, силы — возраст не имеет значения. Надо смотреть на то, что футболист делает на поле», — сказал Тарасов клубной пресс-службе.

32-летний футболист подписал контракт с «Рубином» до конца текущего сезона.

Ранее Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара».

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