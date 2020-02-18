Сулейманов: я не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»

Короткая ссылка
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
Сулейманов: я не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
  • Reuters

«Иван мне рассказывал, как развивалась ситуация. Но я не верил в его уход. Поначалу думал, он прикалывается. Мне казалось, всё уляжется, однако вышло иначе. Когда всё стало серьёзно, то мне, как его другу, было тяжело. Хотя если это пойдёт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше как игрок, то я буду лишь рад за него. Могу только пожелать ему удачи», — заявил Сулейманов в интервью «Чемпионату».

Иван Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин» во время зимнего трансферного окна за €7 млн.

Ранее «Рубин» объявил о переходе Сантоса из «Браги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить