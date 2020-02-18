Сулейманов: я не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».

«Иван мне рассказывал, как развивалась ситуация. Но я не верил в его уход. Поначалу думал, он прикалывается. Мне казалось, всё уляжется, однако вышло иначе. Когда всё стало серьёзно, то мне, как его другу, было тяжело. Хотя если это пойдёт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше как игрок, то я буду лишь рад за него. Могу только пожелать ему удачи», — заявил Сулейманов в интервью «Чемпионату».

Иван Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин» во время зимнего трансферного окна за €7 млн.

Ранее «Рубин» объявил о переходе Сантоса из «Браги».