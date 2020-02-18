Яценко не считает, что бой Емельяненко — Кокляев пошёл на пользу боксу

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Президент ACA Алексей Яценко не согласился с мнением, что поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым оказал положительный эффект на рост популярности бокса в частности и единоборств в целом.
Яценко не считает, что бой Емельяненко — Кокляев пошёл на пользу боксу
  • РИА Новости

«На мой взгляд, подобное утверждение весьма сомнительно. Если пауэрлифтер подрался с боевым самбистом, то какую пользу здесь может извлечь бокс? В этом случае сам вид спорта был на втором плане, все говорили именно о Емельяненко и Кокляеве. Возможно, положительную роль сыграло то, что данный поединок посмотрели люди, которые раньше не особо интересовались битвами в ринге. У каждого была своя аудитория: у Михаила — качковская, у Александра — бойцовская и романтичная. Но в основном люди пришли на это шоу из-за имён», — выразил мнение Яценко в интервью RT.

Ранее он рассказал, почему не смотрел бой Емельяненко с Кокляевым.

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