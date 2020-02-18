Яценко рассказал, почему не смотрел бой Емельяненко с Кокляевым

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Глава ACA Алексей Яценко объяснил, почему не посмотрел в прямом эфире поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым по правилам бокса.
Яценко рассказал, почему не смотрел бой Емельяненко с Кокляевым
  • РИА Новости

«Нет. Я его не смотрел. Видел лишь нарезки в социальных сетях. Не в курсе, кто ещё выступал на этом мероприятии. Знаю лишь, что схватка между Александром и Михаилом проходила по правилам бокса», — признался Яценко в интервью RT.

При этом он отметил, что дело не в отсутствии интереса, а в том, что в этот же день ACA проводила турнир в Алма-Ате. Однако он также отметил, что не нашёл причин посмотреть схватку позже.

«Что там пересматривать? За свою жизнь видел столько боёв, что уделять этому особое время… Заранее знал, чем всё закончится. Спрогнозировать было несложно», — добавил Яценко.

Ранее президент промоушена ответил, собирается ли ACA проводить турниры в Бразилии и Японии.

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