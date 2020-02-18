Яценко ответил, собирается ли ACA проводить турниры в Бразилии и Японии

Президент ACA Алексей Яценко рассказал, планирует ли промоушен в ближайшее время организовывать турниры в Бразилии и Японии.

«В 2020 году не собираемся проводить турниры на территории дальнего зарубежья. В ростере ACA присутствует определённое количество бразильских спортсменов, но для организации шоу должны быть обеспечены определённые условия. Мы работаем над этим. Что касается Японии, то эта страна пока не рассматривается», — заявил Яценко в интервью RT.

Что касается Бразилии, то он отметил, что проведение турнира зависит от партнёров, заинтересованных в продвижении бренда, а также договорённостей относительно показа шоу. При этом в Японии организации мероприятий пока не планируется вовсе.

«Судя по отчётам маркетинговой группы, в этой стране ACA имеет минимальную аудиторию. Нас смотрят в Европе, Бразилии, странах СНГ, но в Японии цифры заметно ниже», — добавил Яценко.

Ранее он назвал самый резонансный бой в истории ACA.