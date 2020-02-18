«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Дадонов отметился голом

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Сан-Хосе Шаркс».

Матч, проходивший в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе, завершился победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» забрасывали Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Колтон Севьюр, Антон Строльман и Винсент Трочек. У хозяев результативными оказались броски Дилана Гэмбрелла, Кевина Лабанка и Тимо Майера.

Российский форвард гостей Евгений Дадонов отметился одной заброшенной шайбой. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

Ранее сообщалось, что шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ.