Нурмагомедов пошутил над бойцом UFC Махачевым в Instagram
- @khabib_nurmagomedov
«Это тебе не на лошадях кататься, Ислам. GTA-стиль в Сан-Франциско», — подписал Нурмагомедов фото в Instagram.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее боец MMA Салим Мухидинов рассказал о поведении Нурмагомедова на тренировках.