Нурмагомедов пошутил над бойцом UFC Махачевым в Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях фото на мотоцикле и обратился к члену своей команды Исламу Махачеву.

«Это тебе не на лошадях кататься, Ислам. GTA-стиль в Сан-Франциско», — подписал Нурмагомедов фото в Instagram.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее боец MMA Салим Мухидинов рассказал о поведении Нурмагомедова на тренировках.