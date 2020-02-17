Боец MMA Мухидинов рассказал о поведении Нурмагомедова на тренировках

Таджикский боец смешанного стиля Салим Мухидинов, выступающий в промоушене Bellator, рассказал, как чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ведёт себя на тренировках.

«Как будто плиту положили — и всё. На самом деле он даёт поработать, почувствовать. Если Хабиб будет бороться в полную силу, то это будет уже не бетонная плита, а целая фура. Так что он помогает нам расти как бойцам, это здорово», — цитирует Мухидинова «Спорт-Экспресс».

Мухидинов тренируется с Нурмагомедовым в одном зале.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном.