Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном
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«Это была тяжёлая неделя», — подписал Нурмагомедов фотографии в своём Instagram.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее сообщалось, что команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном.