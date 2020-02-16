Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях фото подготовки к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном.

«Это была тяжёлая неделя», — подписал Нурмагомедов фотографии в своём Instagram.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее сообщалось, что команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном.