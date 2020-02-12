Команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном

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Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к титульному поединку с местным спортсменом Тони Фергюсоном.
Команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном
  • © Jeff Bottari
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды российского бойца.

Сам Нурмагомедов вылетел в США уже 10 февраля.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC.

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