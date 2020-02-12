Команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды российского бойца.
Сам Нурмагомедов вылетел в США уже 10 февраля.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC.