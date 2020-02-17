Касильяс намерен баллотироваться на пост главы испанской футбольной федерации
- © Mutsu Kawamori/AFLO
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«Я выдвигаю свою кандидатуру на выборы президента Королевской испанской футбольной федерации. Вместе мы выведем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского футбола», — написал Касильяс в своём Twitter.
Выборы главы федерации состоятся в 2020 году. На них также будет выдвигаться нынешний президент RFEF Луис Рубиалес.
Касильяс является игроком португальского «Порту». Голкипер с 1998 по 2015 год защищал цвета «Реала», а также с 2000 по 2016 год выступал за сборную Испании.
Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».