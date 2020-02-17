Касильяс намерен баллотироваться на пост главы испанской футбольной федерации

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс заявил, что будет баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Я выдвигаю свою кандидатуру на выборы президента Королевской испанской футбольной федерации. Вместе мы выведем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского футбола», — написал Касильяс в своём Twitter.

Выборы главы федерации состоятся в 2020 году. На них также будет выдвигаться нынешний президент RFEF Луис Рубиалес.

Касильяс является игроком португальского «Порту». Голкипер с 1998 по 2015 год защищал цвета «Реала», а также с 2000 по 2016 год выступал за сборную Испании.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».