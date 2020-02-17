Мейвезер: если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер отреагировал на победу баскетболиста Леброна Джеймса в голосовании за звание лучшего спортсмена прошлого десятилетия от Associated Press.

«Я люблю Леброна Джеймса. Однако если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я. Но за моей спиной нет крупных спонсоров или компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих атлетов и обеспечивают им признание, которого те желают», — цитирует боксёра BoxingScene.

На профессиональном ринге Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках. Последний бой американец провёл в 2017 году, нокаутировав бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Леброн Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА.

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