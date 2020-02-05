Кудряшов признался, кого считает лучшим боксёром и бойцом ММА 2010-х

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов ответил на вопрос, кого он считает лучшим боксёром и бойцом ММА 2010-х.

«Наверное, стоит вспомнить о том, что боксёром десятилетия был признан Флойд Мейвезер. Можно, конечно, ещё вспомнить Мэнни Пакьяо, который владел поясами в восьми весовых категориях и оставил огромный след в боксе. Но Мейвезер на протяжении своей долгой карьеры никому не проигрывал», — сказал Кудряшов в интервью RT.

Он также отметил, что очень тяжело сохранять такой высокий уровень длительное время.

«Что касается MMA, то с этим видом знаком хуже, но выделил бы нашего соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Он победил звёздного ирландца Конора Макгрегора и может претендовать на звание лучшего», — добавил Кудряшов.

Ранее Кудряшов заявил, что хотел бы поработать с борцами в Дагестане перед дебютом в ММА.