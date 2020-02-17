Адетокунбо рассказал, в каком случае может покинуть «Милуоки»
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«Я не могу заглядывать настолько далеко в будущее. Я просто стараюсь сосредоточиться на настоящем и прибавлять. Я хочу оставаться с командой на долгий срок, но только лишь пока мы побеждаем», — цитирует Адетокунбо Twitter HoopsHype.
В настоящее время «Милуоки» имеет лучший показатель в НБА, одержав 54 победы в 62 матчах.
Ранее сообщалось, что Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта.