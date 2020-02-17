Адетокунбо рассказал, в каком случае может покинуть «Милуоки»

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Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/2019 Яннис Адетокунбо допустил, что может покинуть «Милуоки Бакс», если команда начнёт проигрывать.
Адетокунбо рассказал, в каком случае может покинуть «Милуоки»
  • © JB Autissier via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я не могу заглядывать настолько далеко в будущее. Я просто стараюсь сосредоточиться на настоящем и прибавлять. Я хочу оставаться с командой на долгий срок, но только лишь пока мы побеждаем», — цитирует Адетокунбо Twitter HoopsHype

В настоящее время «Милуоки» имеет лучший показатель в НБА, одержав 54 победы в 62 матчах.

Ранее сообщалось, что Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта.

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