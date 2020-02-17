Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, выступавший в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды Леброна Джеймса, был признан самым ценным игроком встречи (MVP).

Леонард набрал 30 очков, реализовав восемь из 14 дальних бросков. Его команда одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счётом 157:155.

Игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, который выиграл Kobe Bryant MVP Award.

«Эта награда очень многое значит для меня. Это тяжело описать словами. Хочу поблагодарить Коби за всё, что он для меня сделал: за долгие разговоры, тренировки. Эта награда принадлежит ему», — заявил Леонард на церемонии награждения.

41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калифорнии 26 января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семь человек. Коби Брайант за время своей 20-летней карьеры в НБА 18 раз был выбран на Матч звёзд, четырежды выиграв титул MVP встречи.

Ранее сообщалось, что команда Леброна одержала победу над командой Янниса в Матче звёзд НБА.