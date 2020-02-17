Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта
- Reuters
- © Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports
Леонард набрал 30 очков, реализовав восемь из 14 дальних бросков. Его команда одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счётом 157:155.
Игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, который выиграл Kobe Bryant MVP Award.
«Эта награда очень многое значит для меня. Это тяжело описать словами. Хочу поблагодарить Коби за всё, что он для меня сделал: за долгие разговоры, тренировки. Эта награда принадлежит ему», — заявил Леонард на церемонии награждения.
41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калифорнии 26 января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семь человек. Коби Брайант за время своей 20-летней карьеры в НБА 18 раз был выбран на Матч звёзд, четырежды выиграв титул MVP встречи.
Ранее сообщалось, что команда Леброна одержала победу над командой Янниса в Матче звёзд НБА.