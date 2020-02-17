Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта

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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, выступавший в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды Леброна Джеймса, был признан самым ценным игроком встречи (MVP).
Леонард стал первым обладателем приза MVP Матча звёзд НБА, названного в честь Брайанта
  • Reuters
  • © Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports

Леонард набрал 30 очков, реализовав восемь из 14 дальних бросков. Его команда одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счётом 157:155.

Игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, который выиграл Kobe Bryant MVP Award. 

«Эта награда очень многое значит для меня. Это тяжело описать словами. Хочу поблагодарить Коби за всё, что он для меня сделал: за долгие разговоры, тренировки. Эта награда принадлежит ему», — заявил Леонард на церемонии награждения.

41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калифорнии 26 января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семь человек. Коби Брайант за время своей 20-летней карьеры в НБА 18 раз был выбран на Матч звёзд, четырежды выиграв титул MVP встречи.

Ранее сообщалось, что команда Леброна одержала победу над командой Янниса в Матче звёзд НБА.

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