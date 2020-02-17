Дель Пьеро: возглавить «Ювентус» — судьба Гвардиолы

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рано или поздно возглавит «старую синьору».

«В Италии ходят слухи о том, что тренер и многие футболисты «Манчестер Сити» покинут клуб. Прошлым летом было много слухов о том, что Гвардиола может возглавить «Ювентус», они всё ещё не утихли. Каждый клуб в мире хотел бы видеть его своим главным тренером, и я хотел бы увидеть Пепа в Италии. Он выигрывал титулы в Испании, Германии и Англии. Если мы пойдём дальше по этому пути, я думаю, что это, возможно, его судьба — возглавить «Ювентус», — приводит слова Дель Пьеро Express.

«Манчестер Сити» получил двухлетнее отстранение от международных европейских турниров за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити».