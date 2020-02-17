Дель Пьеро: возглавить «Ювентус» — судьба Гвардиолы
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«В Италии ходят слухи о том, что тренер и многие футболисты «Манчестер Сити» покинут клуб. Прошлым летом было много слухов о том, что Гвардиола может возглавить «Ювентус», они всё ещё не утихли. Каждый клуб в мире хотел бы видеть его своим главным тренером, и я хотел бы увидеть Пепа в Италии. Он выигрывал титулы в Испании, Германии и Англии. Если мы пойдём дальше по этому пути, я думаю, что это, возможно, его судьба — возглавить «Ювентус», — приводит слова Дель Пьеро Express.
«Манчестер Сити» получил двухлетнее отстранение от международных европейских турниров за нарушение правил финансового фейр-плей.
Ранее сообщалось, что Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити».