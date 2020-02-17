СМИ: Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не намерен покидать команду, несмотря на санкции со стороны Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
СМИ: Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити»
  • © Bruce White via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» хочет до конца отработать свой контракт с клубом, который истекает в июне 2021 года.

Британский клуб был исключён из еврокубков на два сезона из-за серьёзных нарушений финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. Клуб намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков.

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