СМИ: Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити»
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Об этом сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» хочет до конца отработать свой контракт с клубом, который истекает в июне 2021 года.
Британский клуб был исключён из еврокубков на два сезона из-за серьёзных нарушений финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. Клуб намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков.