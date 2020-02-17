СМИ: Гвардиола намерен отработать до конца контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не намерен покидать команду, несмотря на санкции со стороны Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» хочет до конца отработать свой контракт с клубом, который истекает в июне 2021 года.

Британский клуб был исключён из еврокубков на два сезона из-за серьёзных нарушений финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. Клуб намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков.