Объявлен девиз ОИ-2020 в Токио

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Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио объявили девиз грядущих соревнований.
Объявлен девиз ОИ-2020 в Токио
  • Reuters

Слоганом соревнований стала фраза «Объединённые чувством» (United by emotion). Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады. Девиз подчёркивает важную роль спорта в объединении людей.

«Спорт даёт людям возможность испытать всё разнообразие эмоций и страстей. Олимпийские игры 2020 года в Токио позволят людям почувствовать смелость и соревновательный дух. В этом и заключается вся сила спорта — возможность объединить людей благодаря эмоциям», — гласит сообщение.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее Кириленко выразил мнение, что сборной России по баскетболу по силам отобраться на ОИ-2020.

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