Кириленко считает, что сборной России по баскетболу по силам отобраться на ОИ-2020

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о шансах сборной России квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Кириленко считает, что сборной России по баскетболу по силам отобраться на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Если все ребята будут здоровы и мы сможем сыграть в оптимальном составе, у нас хорошие шансы на выход. Надо объективно оценивать потенциал. Да, это возможно. Но если мы недосчитаемся кого-то из лидеров, то наши шансы резко снижаются», — приводит слова Кириленко ТАСС.

На групповом этапе отбора сборная России сыграет с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. Четыре лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

Ранее сообщалось, что Карасёв не поможет сборной России по баскетболу в стартовых матчах отбора на ЧЕ-2021.

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